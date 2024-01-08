Республика Армения открыла консульство в Республике Коста-Рика

Приказом министра иностранных дел Республики Армения Клаудио Малофф назначен почетным консулом Республики Армения в Республике Коста-Рика. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице посольства Армении в Мексике в Facebook.

“Рады сообщить, что Республика Армения открывает почетное консульство в Республике Коста-Рика с целью укрепления экономических, культурных, академических и туристических связей между двумя странами”, - говорится в сообщении.