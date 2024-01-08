Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Армена Меликбекяна с переизбранием на пост президента ФФА. Как передает «Арменпресс», 23 декабря состоялись выборы президента ФФА, и на пост президента ФФА был переизбран действующий президент ФФА Армен Меликбекян.

В связи с этим президент ФИФА Джанни Инфантино направил Армену Меликбекяну поздравительное послание, в котором, в частности, говорится:

«Примите мои теплые приветствия и поздравления с переизбранием на пост президента ФФА. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Вас за все Ваши усилия и работу, за Ваш важный вклад в развитие нашего вида спорта в Армении и распространение его ценностей. Я посылаю Вам и Вашей команде наилучшие пожелания по случаю переизбрания и желаю успехов в решении предстоящих задач. Уважаемый Президент, я рассчитываю на продолжение нашей совместной работы ради развития и процветания футбола в Армении в ближайшие годы».