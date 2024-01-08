Килиан Мбаппе вместо «Реала» может перейти в «Ливерпуль»

Килиан Мбаппе, член сборной Франции по футболу и нападающий ПСЖ, вместо «Реала» может перейти в «Ливерпуль».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил The Time.

Отмечается, что «Реал» предъявил нападающему ПСЖ требование принять решение о возможном переходе в испанский клуб до конца января. Мбаппе не понравилось это обязательное условие. И он стал рассматривать предложение «Ливерпуля».

Килиан Мбаппе выступает за французский ПСЖ с 2018 года. Действующий контракт форварда с чемпионом Франции истекает летом 2024 года.