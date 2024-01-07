Стартуют праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Сергея Параджанова. МОНКС РА

В честь 100-летия великого армянского кинорежиссера и художника Сергея Параджанова 9 января, при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, стартуют мероприятия, посвященные 100-летию Мастера.

Как передает Арменпресс, на своей странице в Facebook министерство сообщило, что в указанный день, в 12:00 часов, в Малом зале Дома кино состоится открытие памятника Параджанову и выставки картины Давида Галстяна «Джоконда: метаморфозы», а также в течение дня будут демонстрироваться фильмы мастера.

В этот же день в 18:00 часов в Музее Параджанова состоится концерт «Параджановские мотивы» с участием солистов ансамблей «Гурджиев» и «Берекамутюн».

Вход на мероприятия бесплатный.

По данным источника, юбилей Параджанова внесен в список юбилеев выдающихся личностей ЮНЕСКО.

Для организации и проведения юбилейных мероприятий создана Правительственная юбилейная комиссия.