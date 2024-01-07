В Соборной церкви Французской епархии ААЦ отслужена Святая Литургия в честь Св. Рождества и Богоявления
12:17, 7 Январь 2024
6 января, по случаю Святого Рождества и Богоявления, под главенством предстоятеля Французской епархии Армянской Апостольской Святой Церкви архиепископа Григора Хачатряна в Соборной церкви Св.Ованнеса Крестителя (Париж) была отслужена Святая Литургия и совершен чин освящения воды.
Как передает Арменпресс, на странице посольства Армении во Франции в Facebook сообщается, что на Святой литургии и церемонии водоосвящения присутствовали сотрудники посольства Армении во Франции, многие верующие Французской епархии Армянской Апостольской Святой Церкви.
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