Иран ответит на теракт, принимая во внимание некоторые факторы. Мехди Собхани

ЕРЕВАН, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Иран отреагирует на теракт в городе Керман, принимая во внимание два фактора: время и способ реагирования.



Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани, отвечая на вопрос, готовится ли Иран прибегнуть к антитеррористической операции с учетом того, что ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".



«Наш народ очень опечален. Мы находимся под давлением общественности, требующей отреагировать резко. Но мы не хотим действовать эмоционально. Учитывая время и способ ответа, мы ответим соответственно. Террористы не могут создать атмосферу страха, чтобы сбить нас с нашего пути. Мы обязательно накажем наших врагов, но учтем эти факторы", - заключил посол Ирана в Армении.



Два взрыва в иранском городе Керман произошли 3 января 2020 года, в 4-ю годовщину гибели одного из ключевых иранских военачальников, главы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, который погиб в результате авиаудара США в Багдаде. По данным МВД Ирана, в результате взрывов погибли 84 человека. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».