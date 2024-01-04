Борец Вазген Теванян примет участие в открытом турнире в Загребе

ЕРЕВАН, 4 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Член сборной Армении по вольной борьбе Вазген Теванян примет участие в открытом турнире в Загребе.



Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщила Международная федерация борьбы. Член сборной Армении Вазген Теванян выступит в весовой категории до 65 кг. Он будет единственным представителем Армении.



В открытом турнире в Загребе примут участие около 500 спортсменов из разных стран.