Аятолла Хаменеи обещал суровый ответ виновникам теракта в Кермане

ЕРЕВАН, 4 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи пообещал решительный ответ на террористическую атаку в Кермане, Иран. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает агентство "Тасним".



Аятолла Хаменеи также выразил соболезнования родственникам жертв двух взрывов, в результате которых погибло более 100 человек.



«В очередной раз злые и преступные враги иранского народа создали трагедию и убили большое количество дорогих людей в Кермане», — заявил 3 января верховный лидер Ирана.



Аятолла Хаменеи добавил, что виновники теракта не могут терпеть любовь народа к генералу Касему Сулеймани, возле могилы которого произошли взрывы.



«Они должны знать, что за этим актом создания трагедии последует суровая реакция, если будет воля Божья», - сказал он.



В результате двух взрывов возле могилы генерала Касема Сулеймани в иранской провинции Керман число погибших достигло 103, еще 211 получили ранения. Инцидент произошел 3 января 2020 года, в 4-ю годовщину гибели иранского генерала в результате авиаудара США в Багдаде, во время церемонии, посвященной его памяти.



Тасним сообщил, что два мешка со взрывчаткой взорвались на расстоянии. Первый взрыв произошел в 14:50 по местному времени в 700 метрах от могилы Сулеймани. А второй взрыв был произведен через 10 минут, примерно в 1 км от могилы Сулеймани.



Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.



4 января в Иране объявлен общенациональный траур.