Лидеры Турции и Ирана обсудили теракт в Кермане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, в ходе которого выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в провинции Керман.

Как передает «Арменпресс», օб этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.

Согласно заявлению, турецкий лидер осудил теракт, направленный против мирного населения.

Глава государства заверил, что Турция поддерживает Иран в борьбе с терроризмом.

Президент Эрдоган вновь озвучил призыв к Ирану действовать сообща в борьбе с терроризмом.

Лидеры договорились перенести запланированный на завтра визит президента Ирана в Турцию на более поздний срок.

Число погибших в результате двух взрывов возле могилы Касема Сулеймани в иранской провинции Керман, возросло до 103, еще 211 человек получили ранения.

Инцидент имел место в 4-ю годовщину гибели иранского генерала в результате авиаудара США в Багдаде 3 января 2020 года.