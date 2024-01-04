Лидеры Турции и Ирана обсудили теракт в Кермане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, в ходе которого выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в провинции Керман.
Как передает «Арменпресс», օб этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.
Согласно заявлению, турецкий лидер осудил теракт, направленный против мирного населения.
Глава государства заверил, что Турция поддерживает Иран в борьбе с терроризмом.
Президент Эрдоган вновь озвучил призыв к Ирану действовать сообща в борьбе с терроризмом.
Лидеры договорились перенести запланированный на завтра визит президента Ирана в Турцию на более поздний срок.
Число погибших в результате двух взрывов возле могилы Касема Сулеймани в иранской провинции Керман, возросло до 103, еще 211 человек получили ранения.
Инцидент имел место в 4-ю годовщину гибели иранского генерала в результате авиаудара США в Багдаде 3 января 2020 года.
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