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Раиси посетит с визитом Турцию

Раиси посетит с визитом Турцию

Президент Эбрахим Раиси по приглашению своего турецкого коллеги и с целью совершения официального визита утром в четверг во главе высокопоставленной политической и экономической делегации отправится в Анкару, столицу Турции, передает ИРНА.

Аятолла Сейед Эбрахим Раиси во время этого визита после официального приема со стороны Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Турции, проведет с ним частную встречу, а затем состоится восьмое заседание Высшего совета сотрудничества Ирана и Турции под председательством двух президентов.

После этого президенты на пресс-конференции изложат результаты своих переговоров в присутствии СМИ.

Также в ходе этого визита два президента примут участие в совместном заседании торговцев и экономических деятелей Ирана и Турции, а аятолла Раиси также встретится с иранцами, проживающими в этой стране.

Седьмое заседание Высшего совета сотрудничества Ирана и Турции состоялось в июле прошлого года в ходе официального визита президента Турции в Тегеран, на котором стороны договорились о развитии отношений и повышении связей в экономических, инфраструктурных, безопасностных, политических, культурных и спортивных областях.


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