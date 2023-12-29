Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом Армении 2023 года

Федерация футбола Армении подвела итоги голосования за звание лучшего футболиста 2023 года.

Как передает «Арменпресс», итоги голосования сообщила ФФА. Набрав 81 очко, полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян был признан лучшим футболистом 2023 года.

Эдуард Сперцян, полузащитник сборной Армении и российского «Краснодара», с 48 очками занял вторую позицию.

Лукас Селарайян, полузащитник сборной Армении и саудовского клуба «Аль-Фатех», с 21 очком занял третье место.

В голосовании, о котором ранее объявила Федерация футбола Армении, приняли участие клубы-участники чемпионата высшей группы Армении и спортивные журналисты.

По итогам голосования в номинации «Лучший футболист года» футболист, занявший первое место, получает приз «Золотой мяч» и 4 миллиона драмов. Футболисту, занявшему второе место, вручается «Серебряный мяч» и 3 миллиона драмов. Занявшему третье место - «Бронзовый мяч» и 2 миллиона драмов.