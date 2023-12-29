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Александр Петраков признан лучшим тренером Армении 2023 года

Александр Петраков признан лучшим тренером Армении 2023 года

Федерация футбола Армении подвела итоги голосования за звание лучшего тренера Армении 2023 года.

Как передает «Арменпресс», об итогах голосования сообщила ФФА.

Лучшим тренером Армении 2023 года признан главный тренер национальной сборной Армении Александр Петраков, набравший 62 балла.

На втором месте с 56 баллами - главный тренер «Пюника» Егише Меликян.


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