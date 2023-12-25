“Новая книга” - 49/23: Егише Чаренц, Нора Икстена, Бодо Шефер, Тигран Айрапетян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2023 году, и уже переданных на суд читателей.

Армянская литература

Егише Чаренц: Сборник произведений: в 13 томах. Том I: Стихотворения

В первом томе представлено поэтическое наследие Егише Чаренца 1912-1922 гг. Редактор тома: Давид Гаспарян; Подготовка и аннотации: Аркменик Никогосян; Издательство: “Антарес”.

Переводная литература

Нора Икстена: Молоко матери

Это история трех поколений женщин одной семье. Автор описала социальную среду своего детства и юности в советской Латвии, вакуум нравственности, который ломал людей изнутри.

Весь романа проникнут тяготами жизни, неприятием мужа и отца, мечтаниями, идеями и убеждениями, историями о работе, друзьях и близких.

Главная героиня - врач-гинеколог, прекрасно знающая людей и способная своими знаниями помочь многим людям, но, оказывается, она сама не способна прожить ту жизнь, которая ей отведена.

Молоко матери - первая пища ребенка. Главная героиня, мать, намеренно лишает дочь этого молока, не давая ей унаследовать ее боль и отчаяние.

Перевод с латышского: Гоар Асланян; Редактор: Армен Саркисян; Издательство: “Вернатун”.

Детская литература

Бодо Шефер: Пес по имени Мани

“Пес по имени Мани” - одно из лучших произведений известного немецкого бизнесмена и консультанта Бодо Шефера, написанное специально для детей и подростков.

Книга учит ребенка понимать и представлять, что такое деньги, как ими можно распоряжаться, накапливать и даже зарабатывать. В то же время это художественное произведение о дружбе маленькой девочки и собачки по кличке Мани, полное захватывающих приключений. Перевод: Карине Петросян; Редактор: Ваге Гукасян; Издательство: “Да Винчи”.

Документальная литература

Тигран Айрапетян: Тысяча лет пустыни

В четвертый том политологического анализа Тиграна Айрапетяна вошли статьи, в которых автор еще в 1990-е годы диагностировал внутренние и внешние угрозы Армении и с поразительной точностью предсказал возможные катастрофы. В этом томе Тигран Айрапетян поднимает множество тревожащих вопросов, связанных с основами независимой Армении: от системы государственного управления, сформированной в начале 1990-х годов, до важности пропорционального восприятия свободы и ответственности.

В материалах, собранных в первых трех томах, автор представлял проблемы Армении и региона, амбиции геополитических центров и роль Армении в этих процессах. Он дал ответ на вопрос: “Что нужно сделать, чтобы вывести страну из сложной ситуации”.

В этом же томе автор анализирует возможные перспективы Армении, рассматривая их в контексте контрастов войны и мира, демократии и диктатуры. Собранные в книге статьи и анализ весьма актуальны, особенно в наше непростое время. Издательство: “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.