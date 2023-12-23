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Армен Меликбекян переизбран президентом Федерации футбола

Армен Меликбекян переизбран президентом Федерации футбола

Армен Меликбекян переизбран президентом Федерации футбола Армении.

Как сообщает Арменпресс, в ходе 24-го заседания Федерации футбола Армении состоялись также президентские выборы. 

«Из двух выдвинутых кандидатов – Армена Меликбекяна и Араса Озбилиза – Армен Меликбекян был переизбран на должность президента ФФА с соотношением голосов избирателей 3/20.

Футбольные клубы «Ноа» и «Ширак» не участвовали в голосовании президента ФФА.

Армен Меликбекян родился 10 мая 1980 года. 

В 1997-2002 гг. учился в Ереванском лингвистическом университете имени Брюсова. 

В 2002-2005 годах учился в аспирантуре этого же университета. 

В 2005-2010 гг. преподавал зарубежную литературу в Ереванском лингвистическом университете имени Брюсова.

В 1999-2000 гг. работал на Общественном телевидении спортивным репортером.

В 2001-2002 гг. работал на сайтах dailyfootball.com и dailysoccer.com репортером и редактором.

 В 2003 году стал сооснователем и редактором сайта Footballtoday.ru. 

В 2003-2013 гг. работал спортивным обозревателем на Общественном телевидении Армении. 

В 2013-2016 гг. работал спортивным обозревателем на телеканале «Армения». 

В 2005-2008 гг. занимал должность заместителя директора Федерации футбола Армении. 

В 2006-2015 гг.   был членом молодежного, любительского и медиа комитетов УЕФА. 

В 2006-2009 гг. работал в периодических изданиях «90 минут» и «Бизнес-класс» холдинга «Медиа Стиль».

 В 2008 году он стал соучредителем сайта Tert.am, координатором которого был до декабря 2009 года. 

В 2010 году он стал сооснователем общественной организации «Сеть независимых журналистов», которая до 2018 года публиковалась на сайте Epress.am., работал журналистом и редактором. 

22 сентября 2018 г.  был избран членом исполкома ФФА и назначен временно исполняющим обязанности генерального секретаря. 

26 июня 2019 г. был назначен генеральным секретарем ФФА. 

23 декабря 2019 г. был избран на пост президента ФФА.


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