Армен Меликбекян переизбран президентом Федерации футбола Армении.

Как сообщает Арменпресс, в ходе 24-го заседания Федерации футбола Армении состоялись также президентские выборы.

«Из двух выдвинутых кандидатов – Армена Меликбекяна и Араса Озбилиза – Армен Меликбекян был переизбран на должность президента ФФА с соотношением голосов избирателей — 3/20.

Футбольные клубы «Ноа» и «Ширак» не участвовали в голосовании президента ФФА.

Армен Меликбекян родился 10 мая 1980 года.

В 1997-2002 гг. учился в Ереванском лингвистическом университете имени Брюсова.

В 2002-2005 годах учился в аспирантуре этого же университета.

В 2005-2010 гг. преподавал зарубежную литературу в Ереванском лингвистическом университете имени Брюсова.

В 1999-2000 гг. работал на Общественном телевидении спортивным репортером.

В 2001-2002 гг. работал на сайтах dailyfootball.com и dailysoccer.com репортером и редактором.

В 2003 году стал сооснователем и редактором сайта Footballtoday.ru.

В 2003-2013 гг. работал спортивным обозревателем на Общественном телевидении Армении.

В 2013-2016 гг. работал спортивным обозревателем на телеканале «Армения».

В 2005-2008 гг. занимал должность заместителя директора Федерации футбола Армении.

В 2006-2015 гг. был членом молодежного, любительского и медиа комитетов УЕФА.

В 2006-2009 гг. работал в периодических изданиях «90 минут» и «Бизнес-класс» холдинга «Медиа Стиль».

В 2008 году он стал соучредителем сайта Tert.am, координатором которого был до декабря 2009 года.

В 2010 году он стал сооснователем общественной организации «Сеть независимых журналистов», которая до 2018 года публиковалась на сайте Epress.am., работал журналистом и редактором.

22 сентября 2018 г. был избран членом исполкома ФФА и назначен временно исполняющим обязанности генерального секретаря.

26 июня 2019 г. был назначен генеральным секретарем ФФА.

23 декабря 2019 г. был избран на пост президента ФФА.