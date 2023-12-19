Грузия и Германия подписали соглашение о борьбе с незаконной миграцией

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури и находящаяся с официальным визитом в Тбилиси его немецкая коллега Нэнси Фезер подписали соглашение о сотрудничестве между ведомствами в борьбе с незаконной миграцией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба грузинского МВД.

"Мы подписали соглашение между правительством ФРГ и правительством Грузии "О миграции и мобильности". Проект соглашения охватывает положения по следующим вопросам: сокращение незаконной миграции, сотрудничество в сфере трудовой циркулярной миграции, обмен опытом в сфере образования", - сказал Гомелаури на брифинге после подписания соглашения.

Как отметил глава грузинского МВД, в рамках договора стороны обязуются проводить превентивную работу и бороться, в частности, с пособниками незаконной миграции, торговлей людьми, злоупотреблением документами и визами. Грузия и ФРГ также укрепят сотрудничество в процессе реадмиссии незаконно проживающих людей.

Как ранее сообщало МВД Грузии, парламент Германии 15 декабря признал Грузию безопасной страной, в которой защищены все фундаментальные права человека.