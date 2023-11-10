Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе сессии вопросов и ответов на панельной дискуссии в рамках 6-го Парижского форума мира коснулся выдвигаемого официальным Баку тезиса о т.н. "Западном Азербайджане".

Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян отметил: “Я хотел бы обратить ваше внимание на усиливающуюся риторику Азербайджана, согласно которой Республика Армения называется “Западным Азербайджаном”. Это очень тревожный месседж, и очень важно, что этот дискурс поддерживается правительством. Но есть очень простой вопрос – не надо дополнительных аргументов. Если Азербайджан подтвердит три принципа, по которым мы достигли договоренности при участии президента Азербайджана, это будет означать, что мы можем продолжать двигаться вперед”.