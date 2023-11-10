Премьер-министр провел встречу с помощником госсекретаря США Джеймсом О’Брайеном

Премьер-министр Никол Пашинян в Париже провел встречу с помощником госсекретаря США Джеймсом О’Брайеном.

Премьер-министр подчеркнул роль США в армяно-азербайджанском мирном процессе и подчеркнул важность его продолжения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, была подчеркнута важность продолжения мирного процесса на основе принципов, согласованных на состоявшихся в Брюсселе 14 мая и 15 июля 2023 года трехсторонних встречах.

Премьер-министр Пашинян коснулся проекта правительства Армении “Перекресток мира” и добавил, что разблокирование региональных транспортных инфраструктур должно происходить на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства.

Были затронуты проблемы более 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, а также шаги правительства Армении по их преодолению. Была подчеркнута важность помощи международного сообщества в решении существующих проблем.