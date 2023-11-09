Глава МИД Армении и гендиректор ЮНЕСКО подчеркнули важность направления миссии по установлению фактов в НК

На полях 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян коснулся последствий осуществленной Азербайджаном этнической чистки населения Нагорного Карабаха, представив усилия правительства Армении по удовлетворению первоочередных потребностей более чем 100 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха. Министр Мирзоян подчеркнул важность реализации права на образование около 21 тысячи детей-вынужденных переселенцев школьного возраста, отметив, что большинству из них уже обеспечена возможность реализовать право на образование. В этом контексте министр иностранных дел высоко оценил быструю реакцию ЮНЕСКО и направление организацией срочной миссии в Армению для оценки образовательных потребностей детей-беженцев.

Министр иностранных дел Республики Армения и генеральный директор ЮНЕСКО затронули вопрос сохранения армянского культурного и духовного наследия в Нагорном Карабахе. Министр иностранных дел Республики Армения выразил обеспокоенность серьезными рисками их уничтожения, осквернения или присвоения, подчеркнув необходимость активного участия ЮНЕСКО в защите памятников культуры. Двусторонне была подчеркнута важность направления исследовательской миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах с целью проведения на месте независимого мониторинга и картографирования памятников культуры.

На встрече были обсуждены также другие вопросы повестки взаимодействия Армении и ЮНЕСКО.