Глава Парламента Грузии приветствует рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении стране статуса кандидата ЕС

Евросоюз признал будущее полноправного членства Грузии в европейской семье и подтвердил свою непоколебимую поддержку устремлений страны и европейского выбора. Как передает «Арменпресс», об этом, со ссылкой на Грузинскую службу агентства «Sputnik, сообщил спикер Парламента Грузии Шалва Папуашвили.

8 ноября 2023 года Еврокомиссия опубликовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Европейская комиссия поручила Европейскому совету предоставить стране статус кандидата.

Это первый шаг к стратегическому решению, которое должен принять ЕС. Как отметил Папуашвили, рекомендация о предоставлении статуса страны-кандидата завершает один важный этап. В то же время начинается долгий путь к членству в ЕС.

Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Европейский совет примет окончательное решение о политике расширения и предоставлении Грузии статуса кандидата.

В июне 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены ЕС, Грузия не получила его. Тогда главы государств ЕС заявили, что готовы предоставить этот статус и Грузии, если она выполнит 12 условий. Они включают реформы в области верховенства закона, прав человека, свободы СМИ.