Важно обеспечить безопасное возвращение армян в свои дома: в Европарламенте прошла конференция по вопросу НК

В Европейском парламенте прошла конференция на тему “Права армян Арцаха и Евросоюз”, которую организовал и провел кипрский депутат, член социал-демократической фракции Костас Мавридес в сотрудничестве с европейским офисом АРФД “Ай Дат” и платформы “Европейцы за Арцах”. В конференции приняли участие известные международные эксперты, депутаты всех политических фракций Европарламента.

Как передает корр. Арменпресс в Брюсселе, конференция была посвящена сложившейся в Нагорном Карабахе после войны 2020 года ситуации с точки зрения международного права и прав человека, а также реакции основных вовлеченных в посредничество международных игроков. В ходе конференции особое внимание было обращено на роль и обязательства ЕС в этом направлении.

Принимающий конференцию Костас Мавридес в своей вступительной речи заявил, что главная цель этой конференции – не только не забыть этническую чистку, проводимую режимом президента Азербайджана Ильхама Алиева против армян Нагорного Карабаха, но и установить справедливость. “Преступники должны быть наказаны за совершение преступлений против человечности, а конечная цель - предотвратить их повторение в будущем. Именно поэтому я уже много лет выступаю за необходимость сделать признание ЕС юрисдикции Международного уголовного суда обязательным для третьих стран. Не менее важно обеспечить безопасное возвращение армянского населения в Нагорный Карабах и гарантировать уважение их прав со стороны Азербайджана. Европейский парламент всегда был на стороне армян, потому что мы защищаем уважение прав человека и международного права, и мы будем интенсивно продолжать наши усилия в этом направлении”, - сказал Мавридес.

Постоянный посол Армении при ЕС в Бельгии Тигран Балаян в своем выступлении заявил, что присутствует на конференции не только в своем официальном качестве, но и как человек, чья семья подверглась этнической чистке и покинула родину после осуществленной агрессии, осуществленной Алиевым на глазах мира и международного сообщества. “С 2020 года каждый шаг правительства Азербайджана полностью соответствует определенных ООН 14 факторам зверских преступлений. Наша задача - использовать все возможные законные средства из нашего арсенала, чтобы привлечь режим Алиева к ответственности за этнические чистки и серьезные военные преступления”, - сказал Балаян, добавив, что режим Алиева должен заплатить за все, должны быть введены индивидуальные санкции. По словам посла, если преступления останутся безнаказанными, они обречены на повторение. Балаян уверен, что Европарламент в рамках своих полномочий может применить индивидуальные санкции против ключевых членов режима.

В своем выступлении председатель европейского комитета “Ай Дата” Гаспар Карапетян заявил, что Европарламент как орган, избранный народом, с честью выполняет свою задачу, неоднократно осуждал Азербайджан и требовал от исполнительных органов ЕС предпринять четкие шаги и ввести санкции против Азербайджана. “Несмотря на это, исполнительный орган ЕС не прислушивался и вольно или невольно служил интересам Азербайджана. Но мы продолжим мобилизовать как гражданское общество, так и политические силы в Европе, требовать от исполнительных органов ЕС ответственности за свою политику как с политической, так и с юридической точки зрения. Права человека не могут быть инструментом продвижения геополитических интересов, и мы продолжим с этим бороться”, - заявил Карапетян.

Один из основных спикеров конференции, бывший главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо в своем выступлении отметил, что геноцид – это не просто массовое убийство, а то, что произошло с народом Нагорного Карабаха, – это разновидность геноцида. “Блокирование Лачинского коридора означало создание условий для истребления людей”, — сказал Морено Окампо и подчеркнул, что сегодня Европарламент может сыграть важную роль и призвать государства-члены ЕС к ответственности, чтобы они также провели расследование и пришли к выводу вывод, что произошедшее - это геноцид.

Спикер конференции, соучредитель Института Лемкина, директор по правовым вопросам Ирен Виктория Массимино в своем выступлении обратила внимание на интеграцию, которой часто эксплуатирует ЕС. “Как некоторые правительственные чиновники могут просить людей, которые подверглись дискриминации, стигматизации, преследованиям в тюрьмах, убийствам и пыткам, интегрироваться в общество, которое дискриминирует, стигматизирует, преследует в тюрьмах, убивает и пытает? Интеграция никогда не была вариантом. Интеграция – это, как минимум, наивный вариант”, – сказала Массимино, отметив, что во время геноцидальной блокады Лачинского коридора международное сообщество отказалось адекватно решить вопрос статуса Нагорного Карабаха в отношении права на самоопределение. По ее мнению, также мог быть применен принцип “разделения ради спасения”.

По мнению спикера, можно было бы предпринять дипломатические действия для поиска справедливого решения проблемы, основанной на требовании автономии, которое длилось более трех десятилетий. “Теперь весь регион Нагорного Карабаха остался без коренных армян и под определенным и конкретным риском того, что каждый след армянской идентичности будет намеренно навсегда уничтожен на этой земле”, - добавила соучредитель Института Лемкина.

По ее мнению, сегодня есть три важных момента, о которых ЕС должен поговорить. Во-первых, ЕС должен потребовать немедленного освобождения всех армян, незаконно удерживаемых в Баку. Необходимо помочь армянам Нагорного Карабаха зарегистрировать свое имущество, которое они были вынуждены покинуть, и немедленно создать независимую миссию по установлению фактов, которая соберет все совершенные злодеяния.

Международный правозащитник Гарник Керкорян в своем выступлении подчеркнул, что называть преступления своими именами - это юридическая обязанность. По мнению спикера, этническая чистка является частью процесса, который приводит к преступлениям против человечности, геноциду, а также военным преступлениям. По мнению правозащитника, международное сообщество, в том числе ЕС, не смогло защитить права арцахских армян. Теперь они обязаны действовать в направлении срочного восстановления этих прав. Керкорян говорит, что размышления о прошлом необходимы для ответственности, поскольку без справедливости не может быть мира.

“Закон должен быть инструментом мира. В случае неспособности предотвратить геноцид и другие массовые преступления необходимо создать механизмы ответственности для определения индивидуальной и государственной ответственности. Ответственность является не вариантом, а абсолютной необходимостью или необходимым шагом для восстановительного правосудия”, - заявил Керкорян, подчеркнув, что территориальная целостность не может быть лицензией на преступления и геноцид.

По итогам конференции, в ходе сессии вопросов и ответов, присутствующие депутаты Европарламента попросили право слова, выразили солидарность и готовность быть полезными.

Состоялся обмен идеями, основной целью которого было понять, чем Европарламент и депутаты могут быть полезны армянам Арцаха. Было ясно одно: присутствующие осознают, что Республика Армения также находится в опасности, и бездействие может привести к серьезным последствиям.

Лилит Гаспарян