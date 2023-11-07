Перспективы посреднических мирных инициатив в Газе: академик Рубен Сафрастян о целях, преследуемых США и Турцией

Академик, тюрколог Рубен Сафрастян считает, что палестино-израильский конфликт еще не достиг той точки, чтобы возможно было посредничество между сторонами, тем более что военные действия на данный момент стали интенсивнее.

В разговоре с «Арменпресс» Рубен Сафрастян отметил, что когда конфликт дойдет до этой точки, напряженность ослабнет и попытки посредничества станут более реалистичными, тогда Турция вновь выступит со своим предложением, хотя Анкара и сейчас выступает с более серьезной предварительной инициативой, больше модифицируя свой подход, отмечая, что в результате посредничества должны быть страны-гаранты безопасности.

«До войны Турция прилагала большие усилия для урегулирования отношений с Израилем. За этими усилиями стоял сам Хакан Фидан, который в то время был главой Национальной разведывательной службы Турции. Анкара и Тель-Авив достигли определенного урегулирования путем обмена послами. Конечно, палестино-израильский конфликт изменил ситуацию. Поначалу Турция была довольно сдержана в своих заявлениях, так как надеялась выступить посредником. Но, увидев, что конфликт затягивается, становится все более напряженным, и в результате военных действий израильской армии число жертв и раненых среди мирного населения возрастает, Турция уже выступила как представитель арабского, скорее мусульманского мира, резко критикуя военно-политическую элиту Израиля», - заметил тюрколог.

По словам Сафрастяна, Турция сейчас пытается решить две проблемы. Первая – реализация посреднической миссии, которая пока отложена, а вторая - повышение собственной репутации во всем мусульманском мире и особенно среди арабских стран.

«Официальная Анкара в отношении Тель-Авива начала действовать резче, выражая безоговорочную поддержку палестинцам, и не осуждая при этом ХАМАС. Турция имела определенные связи с этой структурой еще до войны, а сейчас выступает за укрепление и продолжение этих связей. Да, Турция и Израиль отозвали своих послов, но есть факты, которые доказывают, что Турция, тем не менее, не выступает в одностороннем порядке союзником Палестины и безоговорочным критиком Израиля. Есть сведения, что, например, Союз турецких организаций в Германии, который координирует свою деятельность с турецкими властями, призвал турок, проживающих в этой стране, не участвовать в пропалестинских митингах и демонстрациях. С другой стороны, Турция не прекратила торгово-экономические отношения с Израилем, тем более что товарооборот составляет 20 миллиардов долларов», - подчеркнул Сафрастян.

По его мнению, турецкое правительство сжигает мосты именно с Нетаньяху, вероятно, рассчитывая на то, что после окончания войны действующий премьер-министр Израиля уйдет в отставку.

Коснувшись ближневосточного турне госсекретаря США Энтони Блинкена в контексте палестино-израильского конфликта и, в частности, встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, Сафрастян подчеркнул, что этим шагом американская сторона хочет использовать возможности Турции для решения двух важных задач.

«Своей дипломатической деятельностью Блинкен преследует две стратегические цели. Во-первых, сделать все, чтобы война не вышла за палестино-израильские рамки и в нее не были вовлечены арабские государства Ближнего Востока, а вторая цель - тактическая, то есть госсекретарь США пытается обеспечить защиту американских военных объектов в регионе, в Ираке и Сирии от атак извне. В этом смысле не случайной была встреча Блинкена с руководством Ирака, после которой премьер-министр этой страны спустя несколько часов посетил Иран. Скорее всего, он передал просьбу Блинкена иранской стороне, чтобы та не позволила действующим под его эгидой прокси структурам атаковать американские военные объекты», - сказал академик.

Он считает, что хотя Турция является трудным союзником для США, встреча Блинкена с главой МИД Турции связана с тем, что США пытаются использовать возможности турецкой стороны для достижения своих стратегических целей, чтобы, по крайней мере, в зоне конфликта было установлено гуманитарное прекращение огня и международная помощь доходила бы до нуждающихся.

Учитывая, что Турция имеет определенное влияние на ближневосточные процессы и продолжает сохранять прежние связи с ХАМАС, США и впредь будут стараться использовать возможности своего союзника, чтобы палестино-израильский конфликт не стал бы более масштабным. По мнению Сафрастяна, поскольку турецко-американские интересы в этом отношении совпадают, Вашингтон, несомненно, поддержит позицию Анкары, одобрив стремление турецкой стороны стать гарантом безопасности в секторе Газа.

Манвел Маргарян