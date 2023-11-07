Стартуют матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА
09:49, 7 Ноябрь 2023
Стартуют матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает «Арменпресс», в борьбу вступят клубы групп E, F, G, H.
В группе E «Атлетико Мадрид» дома примет «Селтик», итальянский «Лацио» сыграет с «Фейеноордом».
Соперником дортмундской «Боруссии» в группе F будет «Ньюкасл Юнайтед», соперником «Милана» - ПСЖ.
В группе G «Манчестер Сити» сразится с «Янг Бойз», «Црвена Звезда» - с «Лейпцигом».
В группе H донецкий «Шахтер» встретится с «Барселоной», «Порту» с «Антверпеном».
Основная часть матчей начнется в полночь по ереванскому времени.
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