Нетаньяху заявил о готовности на паузы между боями для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и вывода заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна может прибегнуть к «небольшим тактическим паузам» в боевых действиях, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и вывода оттуда пленных. Однако, несмотря на международное давление, он отверг призывы к прекращению огня. Как передает «Арменпресс», Нетаньяху заявил об этом в интервью ABC News.

«Не будет никакого прекращения огня, всеобщего прекращения огня в Газе без освобождения наших заложников. Что касается тактических пауз, - час здесь, час там. Они у нас и раньше были. Я думаю, что мы учтем обстоятельства, чтобы позволить ввозить товары, гуманитарные товары или вывозить наших заключенных, отдельных заключенных», - заявил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля добавил, что прекращение огня будет препятствовать усилиям его страны по ведению войны, а также процессу освобождения заключенных, поскольку на палестинское радикальное движение ХАМАС, по словам Нетаньяху, влияет только «военное давление, которое мы оказываем».

В телефонном разговоре с Биньямином Нетаньяху 6 ноября президент США Джо Байден подтвердил свою поддержку Израиля, но и подчеркнул необходимость защиты гражданского населения.

Окружив город Газа, Израиль объявил о захвате одного из военных объектов ХАМАС и начал атаку на скрывающихся в подземных тоннелях боевиков.

После внезапного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, когда в Израиле было убито 1400 человек и взято в плен 240 человек, Израиль продолжает атаковать сектор Газа. В результате этих ударов число погибших палестинцев превысило 10 000 человек, среди них 4100 детей.

И Израиль, и ХАМАС проигнорировали призывы прекратить военные действия. Израиль настаивает на том, чтобы сначала были освобождены заложники, ХАМАС же говорит, что они не будут освобождены до тех пор, пока Газа подвергается ударам.