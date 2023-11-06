Число посетивших Армению туристов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 48,4% 

В январе-сентябре текущего года Армению посетили 1 млн 839 тыс. 4 туриста. Аналогичный показатель за прошлый год составил 1 млн 239 тыс. 394.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Статистического комитета Армении, количество туристов в отчетный период увеличилось на 48,4% по сравнению с предыдущим годом.

По географическому признаку за 9 месяцев 2023 года первое место по количеству туристов, посетивших Армению, заняли туристы из России, составившие 50,7% от общего числа (931 тыс. 695 человек), затем следуют Грузия с 10,1% (185 тыс. 082 человека), Иран с 6,3% (116 тыс. 062 человека).