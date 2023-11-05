Блинкен и Аббас призвали пресечь экстремистское насилие против палестинцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили необходимость пресечь "экстремистское насилие" на Западном берегу, пишет газета Washington Post со ссылкой на Госдеп США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

“Также обсуждены усилия по восстановлению спокойствия и стабильности на Западном берегу, в том числе необходимость остановить экстремистское насилие против палестинцев и привести виновных к ответственности", - цитирует газета заявление госдепа.

Отмечается, что Блинкен заявил Аббасу, что палестинцы в секторе Газа не должны подвергаться насильственному переселению, а также подтвердил приверженность США доставке гуманитарной помощи в анклав и восстановлению там систем жизнеобеспечения.