Около 200 кв/км территории Армении находится под оккупацией азербайджанских сил: министр иностранных дел Армении
11:50, 3 Ноябрь 2023
На совместном заседании постоянных комиссий НС РА по внешним связям и финансово-кредитным и бюджетным вопросам при предварительном обсуждении проекта госбюджета на 2024 год член фракции «Айастан» Кристине Варданян задала министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну вопрос о территориях, оккупированных азербайджанскими ВС.
Как сообщает «Арменпресс», Арарат Мирзоян ответил на вопрос: «С 1990-х годов есть территории Республики Армения оказавшиеся под контролем Азербайджана. Есть и новые примеры, мне известно о почти 200 кв/км территории РА, которая сейчас находятся под контролем азербайджанских сил».
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | Türkçe | باللغة العربية | Español | AMP Версия