Около 200 кв/км территории Армении находится под оккупацией азербайджанских сил: министр иностранных дел Армении

На совместном заседании постоянных комиссий НС РА по внешним связям и финансово-кредитным и бюджетным вопросам при предварительном обсуждении проекта госбюджета на 2024 год член фракции «Айастан» Кристине Варданян задала министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну вопрос о территориях, оккупированных азербайджанскими ВС.

Как сообщает «Арменпресс», Арарат Мирзоян ответил на вопрос: «С 1990-х годов есть территории Республики Армения оказавшиеся под контролем Азербайджана. Есть и новые примеры, мне известно о почти 200 кв/км территории РА, которая сейчас находятся под контролем азербайджанских сил».