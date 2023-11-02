Завершился VII Фестиваль современной армянской музыки

Несколько дней назад завершился начавшийся еще в мае VII Фестиваль современной армянской музыки.

Как сообщает «Арменпресс», на 7 концертных вечерах было представлено более трех десятков премьер произведений. На фестивале выступил недавно созданный хор «Нова», молодые талантливые певцы впервые вышли на большую сцену.

Фестиваль начался с мемориального концерта, посвященного Арутюну Деллаляну и Рубену Саркисяну. Второй концерт состоялся в Доме творчества композиторов им. Эдварда Мирзояна в Дилижане, в концертном зале им. Л. Бетховена. Выступил Государственный академический хор Армении под руководством маэстро Ованнеса Чекиджяна.

На третьем концерте фестиваля, завершившем весеннюю концертную серию проекта, были представлены камерно-инструментальные и вокально-инструментальные произведения семи композиторов. В рамках осенней концертной серии была представлена ​​моноопера Софы Азнаурян.

В Доме камерной музыки Комитаса при участии Государственного камерного оркестра Армении (дирижер: Арутюн Арзуманян) прозвучали исполнения камерно-оркестровых произведений армянских авторов, а в концертном зале Союза композиторов была исполнена ​​хоровая музыка.

Заключительный концерт фестиваля состоялся в концертном зале «Арама Хачатряна».

Произведения Нарине Зарифян, Давида Баласаняна, Геворга Ованнисяна, Гаяне Кесоян, Ашота Бабаяна и Нубара Асланяна исполнили Государственный симфонический оркестр Армении под управлением Рубена Асатряна. Все произведения прозвучали впервые. Солировали Армен-Левон Манасерян, Яна Дарьян (альт), Карапет Арутюнян (тромбон), Лилит Петросян, Мариам Овнанян (канон). На сцене был и хор Государственного музыкально-педагогического колледжа им. А. Бабаджаняна.

Фестиваль был проведен по инициативе Союза композиторов Армении, при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.