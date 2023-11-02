Победу в 7-м туре «Grand Swiss» одержали Самвел Тер-Саакян, Мануэл Петросян и Габриэл Саркисян

На острове Мэн в Великобритании продолжается турнир ФИДЕ «Grand Swiss».

Как сообщает «Арменпресс», в 7-м туре Самвел Тер-Саакян отпраздновал третью победу, победу одержали и Мануэл Петросян, Габриэл Саркисян. Шант Саркисян и Айк Мартиросян завершили свои партии вничью.

Левон Аронян, бывший лидер мужской сборной Армении по шахматам, ныне выступающей под флагом США, также отпраздновал победу.

В женском турнире Элина Даниелян и Мариам Мкртчян потерпели поражение.

Турнир ФИДЕ «Grand Swiss» стартовал 25 октября и завершится 11 ноября. Турнир состоит из 11 туров и проводится в швейцарском формате. Общий призовой фонд турнира составляет $460 000, шахматист, занявший первое место, получит $80 000. Шахматисты, занявшие 1 и 2 места в женском и мужском турнире, получат право на участие в турнире претендентов 2024 года.