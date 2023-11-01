Путин через спецпредставителя передал послание президенту Ирана 

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание президента России Владимира Путина президенту Ирана Эбрахиму Раиси.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, прибывший в Тегеран в среду Лаврентьев провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом, в ходе которой передал послание Путина президенту Ирана.

Отмечается, что Лаврентьев и Ахмадиан обсудили недавние изменения в регионе Ближнего Востока, ситуация в секторе Газа и сотрудничество Тегерана и Москвы в данном отношении.