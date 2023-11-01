Министры иностранных дел Ирана и Турции обсудили пути достижения перемирия в секторе Газа

Министры иностранных дел Ирана и Турции Хосейн Амир Абдоллахиян и Хакан Фидан обсудили пути достижения прекращения огня в секторе Газа. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает иранское агентство «Tasnim».

В ходе переговоров, прошедших в Анкаре, министры рассмотрели ряд двусторонних вопросов, а также обсудили последние события в зоне палестино-израильского конфликта и пути достижения режима прекращения огня.

Это вторая встреча Абдоллахияна и Фидана после начала очередной эскалации на Ближнем Востоке 7 октября. Ранее министры провели встречу в Джидде в Саудовской Аравии в рамках внеочередной сессии Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества.

Ранее издание «Tasnim» сообщало, что Абдуллахиян в Анкаре встретится и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Турцию из Катара, где провел переговоры с эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани, премьер-министром и министром иностранных дел эмирата Мухаммедом бен Абдель Рахманом аль-Тани, министром иностранных дел Таиланда и с лидером Политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Хания.