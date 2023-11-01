В Ехегнадзоре открылся головной офис наблюдательной миссии ЕС в Армении

В Ехегнадзоре состоялась церемония открытия головного офиса гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении.

Прозвучали гимны Армении и Евросоюза, после чего глава миссии наблюдателей ЕС в Армении Маркус Риттер объявил об открытии головного офиса.

Риттер напомнил, что он был в Ехегнадзоре и 20 февраля 2023 года, официально открывал миссию ЕС в другом месте. «На тот момент у меня было всего два постоянных сотрудника, три полевых офиса, которые функционировали и сильно зависели от поддержки Брюсселя, стран-членов, европейских миссий общей политики безопасности и обороны, особенно миссии ЕС в Грузии. Сегодня, 8 месяцев спустя, я стою перед нашим новым головным офисом с 93 членами миссии, направленными сюда из 23 стран-членов ЕС. Хотя и были некоторые сложности, но я могу с гордостью сказать, что Миссия ЕС достигла своего полного оперативного потенциала.

На начало сентября у нас было 6 офисов в Капане, Горисе, Джермуке, Ехегнадзоре и Иджеване. С помощью наших патрулей мы можем работать по всей протяженности международной границы между Арменией и Азербайджаном», - сказал Риттер, добавив, что на прошлой неделе они провели 1000-е патрулирование на армяно-азербайджанской границе.

Риттер подчеркнул, что их присутствие в приграничных регионах способствует смягчению напряженности и повышению чувства безопасности у местного населения. «Мы привлекаем внимание всего ЕС и международного сообщества к этому конфликту и своими отчетами способствуем процессу регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном при содействии ЕС. Я хотел бы поблагодарить принимающую Республику Армения и местные власти за поддержку. Я думаю, мы все согласны с тем, что этот регион заслуживает прочного мира и стабильности, и я надеюсь, что вместе мы сможем внести свой вклад в реализацию этой цели», - заключил глава миссии наблюдателей ЕС в Армении.

Глава делегации Евросоюза в Армении Василис Марагос отметил, что это уже полноценное начало миссии ЕС в Армении.

«С начала своей деятельности в феврале этого года миссия ЕС внесла ценный вклад в стабильность Армении. Мы провели более 1000 патрулирований, преодолевали тысячи километров каждый день, укрепляя доверие и тем самым способствуя усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - заключил Василис Марагос.