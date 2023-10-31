В бюджете 2024 года намечено выделение около 120 млрд драмов на улучшение дорожной сети Армении. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при предварительном обсуждении проекта государственного бюджета на 2024 год сообщил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

Он уточнил, что основная часть финансовых ресурсов - 103,8 млрд драмов будет направлена ​​на капитальные расходы.

«В частности, большие ассигнования будут направлены на проект дороги Север-Юг, на 2024 год запланировано 42,5 млрд драмов. Сейчас ведется строительство участка Ланджик-Гюмри, большая часть работ будет завершена в этом году, останутся работы по благоустройству.

Одна из двух дорог Аштарак-Талин находится на стадии строительства, на вторую недавно подписан контракт, и в ближайшее время начнется строительства и этой дороги.

Начнется строительство и 32-километрового участка дороги Агарак-Каджаран. Определенные суммы намечены и на исследования других направлений или на начало подготовительных работ. В частности, на объездную дорогу Гюмри, Каджаранский тоннель и участок Сисиан-Каджаран», - сказал Саносян.