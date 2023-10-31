Министр экономики Армении сообщил, что металлургический завод будет строиться в другом месте, недалеко от Ерасха

Министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил, что строительство металлургического завода, начатое в Ерасхе, будет перенесено в другое близлежащее место. Как передает «Арменпресс», об этом Керобян сообщил в беседе с журналистами.

На вопрос, связано ли это с требованиями Азербайджана, Керобян ответил, что в строительство завода инвестируют частные компании, и они решают, что делать.

«Учитывая географическую и региональную среду, мы стараемся быть им максимально полезными», - сказал Керобян.

Строительные работы завода начались около 6 месяцев назад, их планировалось завершить к концу года. Однако Министерство охраны окружающей среды Азербайджана заявил, что проект влияет на экологическую безопасность региона и может загрязнить воды реки Аракс. Через несколько дней после этого заявления Азербайджан начал обстрел завода, в результате были ранены двое иностранцев, работавших на строительстве завода.

В СМИ регулярно появляются сообщения, что строительство металлургического завода в ближайшее время из Ерасха будет перенесено в другое, более безопасное место. Наиболее вероятным вариантом называлась местность, прилегающая к городу Арарат.