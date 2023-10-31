Лионель Месси в 8-й раз стал обладателем «Золотого мяча»

Лионель Месси, игрок сборной Аргентины по футболу и «Интер Майами», в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Как передает «Арменпресс», «Золотой мяч» - самую престижную футбольную награду журнала «France Football» он получил в рекордный - восьмой раз.

Лионель Месси награждался ею в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

Лучшим молодым футболистом года признан Джуд Беллингхэм. Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус удостоен премии «Сократес» (ее вручают футболистам, занимающимся гуманитарной деятельностью). Приза Льва Яшина, лучшего вратаря всех времен, удостоился вратарь сборной Аргентины и английской «Астон Вилла» Эмилиано Мартинес. Приз Герда Мюллера, вручаемый игроку, забившему наибольшее количество голов, был вручен Эрлингу Холанду. В женском футболе «Золотой мяч» достался Айтане Бонмати, полузащитнику женской команды каталонской «Барселоны»., вручаемый игроку, забившему наибольшее количество голов, был вручен Эрлингу Холанду. В женском футболе «Золотой мяч» достался Айтане Бонмати, полузащитнику женской команды каталонской «Барселоны».