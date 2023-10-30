Министр обороны Армении провел встречу с заместителем Центрального военного совета КНР
19:07, 30 Октябрь 2023
В рамках визита в Китайскую Народную Республику министр обороны Республики Армения Сурен Папикян провел встречу с заместителем Центрального военного совета КНР, членом политбюро Коммунистической партии КНР, генерал-полковником Хе Вэйдуном.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества в сфере обороны и возможностей его развития.
Стороны подчеркнули большой потенциал расширения сотрудничества в ряде сфер.
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