Министр обороны Армении провел встречу с заместителем Центрального военного совета КНР

В рамках визита в Китайскую Народную Республику министр обороны Республики Армения Сурен Папикян провел встречу с заместителем Центрального военного совета КНР, членом политбюро Коммунистической партии КНР, генерал-полковником Хе Вэйдуном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества в сфере обороны и возможностей его развития.

Стороны подчеркнули большой потенциал расширения сотрудничества в ряде сфер.