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Министр обороны Армении провел встречу с заместителем Центрального военного совета КНР

Министр обороны Армении провел встречу с заместителем Центрального военного совета КНР

В рамках визита в Китайскую Народную Республику министр обороны Республики Армения Сурен Папикян провел встречу с заместителем Центрального военного совета КНР, членом политбюро Коммунистической партии КНР, генерал-полковником Хе Вэйдуном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества в сфере обороны и возможностей его развития.

Стороны подчеркнули большой потенциал расширения сотрудничества в ряде сфер.


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