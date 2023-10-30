В Вильнюсском университете создан образовательный фонд арменоведения «Карапет Бабаян»

В Вильнюсском университете при поддержке хирурга-онколога, доктора Карапета Бабаяна создан образовательный фонд арменоведения «Карапет Бабаян».

Как сообщает Арменпресс, 30 октября было подписано соглашение между ректором Вильнюсского университета Римвидасом Петраускасом и основателем Фонда.

В ходе встречи была затронута деятельность бывшего посла Армении в Литве, Латвии и Эстонии Тиграна Мкртчяна (действующий посол Армении Греции - ред.), в результате которой данное сотрудничество стало возможным.