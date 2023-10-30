ЦБ на 2024 год прогнозирует рост экономики на 5,6%

Центральный банк Армении на 2024 год прогнозирует рост экономики на 5,6%, а инфляция приблизится к целевому показателю.

Как передает «Арменпресс», эти данные представил председатель Центрального банка Мартын Галстян на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2024 год.

«Мы считаем, что рост экономики в этом году будет в пределах 7%. В прошлом году рост экономики составил 12,6%, в этом году, по нашей оценке, он будет на 7,2%. Мы считаем, что в следующем году темпы роста должны несколько замедлиться и приблизиться к уровню потенциального роста. Однако, по нашим оценкам, рост будет несколько выше потенциального, поскольку запланированы довольно большие расходы. Но на данный момент, по нашим прогнозам, рост к 2024 году составит 5,6%», - сказал Галстян.

В ЦБ опасаются, что в 2024 году правительству придется реализовать больше текущих расходов, капитальные затраты могут оказаться недофинансированными. «Если мы не осуществим капитальные затраты в указанном объеме, а продолжим увеличивать текущие расходы, это приведет к спросориентированному экономическому росту, который будет отрезан от потенциала. А если мы отрежем потенциал, у нас, естественно, будет инфляция, на которую ЦБ будет реагировать с точки зрения сдерживания избыточного спроса. Реакцией будет повышение процентной ставки», - сказал он.

Мартых Галстян выразил надежду, что они не пойдут по такому сценарию. На данный момент в Армении инфляция составляет 0,1%. В центральном банке полагают, что в следующем году он приблизится к целевому показателю. Целевой показатель составляет ±4 процента.