Правительство Армении выделило 54 млрд драмов на помощь принудительно перемещенным лицам из Нагорного Карабаха

Правительство Армении выделило около 54 миллиардов драмов для оказания помощи принудительно перемещенным лицам из Нагорного Карабаха, на данный момент израсходовано 16 миллиардов драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном заседании комиссий Национального собрания в ходе предварительного обсуждения проекта О госбюджете на 2024 год.

Премьер-министр отметил, что часть программ помощи принудительно перемещенным лицам из Нагорного Карабаха также найдет свое выражение в бюджете 2024 года.

«Принятыми на данный момент решениями мы уже выделили 54 миллиарда драмов нашим братьям и сестрам, вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Но из этой суммы пока израсходовано 16 миллиардов драмов. Понятно, что часть этой суммы будет потрачена в госбюджете 2024 года. Например, программа жилищной помощи рассчитана на 6 месяцев и должна продолжаться еще 6 месяцев», - сказал Пашинян.

Правительство Армении работает и с международными партнерами, отмечая, что в управлении гуманитарным кризисом необходима и поддержка международных партнеров.

Около 100 000 граждан, принудительно переселенных из Нагорного Карабаха, уже получили помощь в размере 100 000 драмов.