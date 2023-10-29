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Делегация во главе с министром обороны РА Папикяном отбыла с рабочим визитом в Китай

Делегация во главе с министром обороны РА Папикяном отбыла с рабочим визитом в Китай

29 октября делегация во главе с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном отбыла с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерства обороны Республики Армения.


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