Омбудсмен Армении приняла сопредседателя группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Анн-Лоранс Петель

Защитник прав человека Армении Анаит Манасян 27 октября приняла депутата Национального Собрания Франции, сопредседателя группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Анн-Лоранс Петель и главу группы дружбы НС Армении Армения-Франция, председателя Постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена, Анаит Манасян представила вопросы, связанные с защитой прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, коснулась работы по сбору фактов, проведенной ею лично и сотрудниками офиса омбудсмена, в ходе которой была получена информация о многочисленных случаях запрещенных международным правом действиях Азербайджана.

Упомянутая информация была включена во внеочередной отчет омбудсмена, в том числе представлен в Международный суд ООН в качестве документации нарушения прав человека.

Анн-Лоранс Петель и Владимир Варданян поблагодарили за прием, подчеркнули роль института омбудсмена в реализации высокой миссии по защите прав человека.