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Международными коммуникациями, проходящими по Армении, займется подразделение СНБ: спикер Парламента РА

Международными коммуникациями, проходящими по Армении, займется подразделение СНБ: спикер Парламента РА

Безопасностью международных коммуникаций, проходящих по Армению, будет заниматься одно из подразделений СНБ. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил председатель Национального собрания Ален Симонян.

«По моей информации, это будет одно из подразделений Службы национальной безопасности. И это ответ на вопрос, как будут контролироваться коммуникации, проходящие по нашей территории. Уже есть сформированная структура, и она будет заниматься коммуникациями», - сказал Симонян.

Спикер НС подчеркнул, что Республика Армения не может исключать себя из экономических и торговых отношений региона.

«Мы должны сделать все, чтобы открыть все наши дороги с Азербайджаном и Турцией. Обещаю, что в этом случае экономика Армении вырастет в два, в три раза, и наши сограждане это увидят, и у нас наконец-то будет мир», - заключил Симонян.

Премьер-министр Никол Пашинян на Международной конференции «Шелковый путь» в Тбилиси заявил, что в правоохранительной системе Армении будет создано специальное подразделение, функцией которого будет обеспечение безопасности международных сообщений, грузов, транспортных средств и людей, переходящих границу Армении.


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