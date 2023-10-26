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В областных центрах и укрупненных общинах открыты консультационные центры для вынужденных переселенцев из НК

В областных центрах и укрупненных общинах открыты консультационные центры для вынужденных переселенцев из НК

В областных центрах и укрупненных общинах Республики Армения открыты консультационные центры для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства, как и консультационный центр, действующий в общине Паракар (по адресу ул. Наири, 42) Армавирской области, эти центры работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. 

Центры имеют окна министерства труда и социальных вопросов, Единой социальной службы, Службы миграции и гражданства МВД, представителей общин и других государственных органов в соответствии с их отраслевыми функциями для предоставления информации консультативного характера для вынужденных переселенцев.


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