В областных центрах и укрупненных общинах открыты консультационные центры для вынужденных переселенцев из НК

В областных центрах и укрупненных общинах Республики Армения открыты консультационные центры для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства, как и консультационный центр, действующий в общине Паракар (по адресу ул. Наири, 42) Армавирской области, эти центры работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Центры имеют окна министерства труда и социальных вопросов, Единой социальной службы, Службы миграции и гражданства МВД, представителей общин и других государственных органов в соответствии с их отраслевыми функциями для предоставления информации консультативного характера для вынужденных переселенцев.