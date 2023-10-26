Культурное сотрудничество с Арменией занимает особое место в политике Франции: министр культуры Франции

Культурное сотрудничество с Арменией занимает особое место в политике Франции. Как сообщает Арменпресс", об этом сказала министр культуры Франции Рима Абдул-Малак в ходе совместной пресс-конференции с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Жанной Андреасян.

“В этом аспекте есть душа, эмоции и великая сила. Я здесь, чтобы еще раз подтвердить, что Франция поддерживает Армению и в культурной сфере”, - сказала министр культуры Франции.

По ее словам, в результате обсуждений с армянским министром уже существующие программы были укреплены.

“Планируется сотрудничество между памятником Мезон Карре в Ниме и языческим храмом Гарни, поскольку этот знаменитый мемориальный комплекс Нима внесен в список ЮНЕСКО. Это очень хорошее начало, чтобы в рамках этого совместного сотрудничества мы могли в будущем включить языческий храм Гарни в список ЮНЕСКО”, - сказала Рима Абдул-Малак.

По министра культуры Франции, планируется также сотрудничество между двумя армяно-французскими балетными школами. “Подготовка специалистов будет осуществляться и в сфере культуры. В рамках этого визита возникают разные идеи, которые касаются разных областей культуры, и все они очень расширены и нацелены на воплощение в разных рамках сотрудничества и партнерства”, - добавила министр культуры Франции.