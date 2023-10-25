Армении необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности: Никол Пашинян

Армении необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью изданию The Wall Street Journal сказал премьер-министр Никол Пашинян.

На вопрос корреспондента о том, что в своей речи в Европейском парламенте Пашинян отметил, что разочарован поведением некоторых своих союзников, и можете ли премьер уточнить, что, по его мнению, официальным союзникам Армении по ОДКБ, в частности России, следовало бы сделать иначе и чего ожидает от своих западных союзников, премьер-министр Армении отметил:

“Мы говорим об этом не впервые и говорили о том, что в мае 2021 года и в сентябре 2022 года Азербайджан осуществил агрессивные действия против Армении и оккупировал территории. В Договоре о коллективной безопасности и в Уставе Организации Договора о коллективной безопасности четко прописаны действия, которые необходимо предпринять в случае агрессии против государства-члена. То, что там прописано, не произошло и, конечно, это разочаровывает как правительство Армении, так и армянскую общественность.

Также у нас есть двустороннее соглашение с Россией в сфере безопасности, и описанные в этом соглашении действия тоже не имели место, что также вызвало очень серьезные вопросы как у правительства, так и у общественности.

Что касается отношений с другими партнерами, то я буду более корректным и честным, если скажу, что эти ситуации, по сути, привели нас к решению о том, что нам необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности. И сейчас мы пытаемся сделать это”.

На уточняющий вопрос, планирует ли Армения потребовать от России вывода военных баз из Армении, Пашинян ответил: “Такого вопроса мы не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ”.

Корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов отметил, что довольно высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент РФ Дмитрий Медведев, использовали в адрес Пашиняна действительно оскорбительную лексику и призвали к перевороту. На просьбу реагировать на все это и обозначить причины проводимой в России этой кампании против него, премьер-министр отметил:

“Если не ошибаюсь, я на это напрямую не отвечал и публично отвечать не собираюсь, кроме того, что я уже сказал. Я затрагивал эти темы. Но также очевидно, что те факты, которые Вы упомянули, как минимум, вызывают вопросы, и необходимо найти ответы на эти вопросы, потому что в своем последнем выступлении я сказал, если я правильно помню, или если даже и не говорил: такой подход нарушает многие правила, начиная с невмешательства во внутренние дела друг друга и правил дипломатической корректности и, конечно же, создает проблемы на личностном измерении, потому что подобная формулировка, подобный разговор и подобное позиционирование непонятны в отношении людей, которые, тем не менее, работали друг с другом довольно долгое время”.