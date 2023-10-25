Министр культуры Франции встретится с премьер-министром Армении, министром ОНКС и посетит Цицернакаберд

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак посетит Армению с 26 по 27 октября, чтобы подтвердить силу дружественных связей и еще больше укрепить объединяющие Францию ​​и Армению исторические и культурные связи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Франции в Армении, в сопровождении делегации, состоящей из французских деятелей культуры, деятелей искусства и депутатов, министр посетит ряд крупных культурных мест и учреждений Армении.

Министр Абдул-Малак встретится с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, а также с министром образования, науки, культуры и спорта Жанной Андреасян. Она также проведет встречи с руководителями учреждений культуры, рядом деятелей культуры и организаций, способствующих развитию и распространению армянской культуры.

Этот визит является возможностью для развития культурного сотрудничества между Францией и Арменией, а также для двух министров объявить о новом сотрудничестве в области кино и культурного наследия.

26 октября министр культуры Франции воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян.