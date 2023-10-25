Премьер-министр Пашинян принял главу МИД Канады Мелани Жоли

Премьер-министр Никол Пашинян принял министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей приветственной речи премьер-министр Пашинян, в частности, отметил: “Уважаемая г-жа министр, дорогие друзья, приветствую вас в нашей стране. Прежде всего позвольте мне выразить удовлетворение открытием посольства Канады в нашей стране, что я считаю поистине значимым событием для наших двусторонних отношений. В частности, у нас теперь будет резидентный посол, а это значит, что у нас будет продолжительный диалог. Это очень важно, особенно в нынешних обстоятельствах.

Очень важно подчеркнуть, что это результат серии переговоров и визитов. Помню, что разговор об этом начался в 2018 году, когда премьер-министр Трюдо посетил Армению, и в рамках того визита у нас состоялся разговор, после чего нас посетил специальный представитель Дион, после чего был представлен доклад о поддержке демократии в Армении.

Конечно, мы очень ценим Ваш личный вклад и усилия. Добро пожаловать в Армению”.

Глава МИД Канады Мелани Жоли поблагодарила премьер-министра за теплый прием и отметила: “Уверена, что господин премьер-министр из Оттавы мысленно и сердцем вместе с нами празднует открытие посольства. Мы рады, что у нас есть первый посол в Армении, который хорошо знает Армению, потому что он долгое время работал в департаменте внешних связей по линии Армении. А еще он близкий друг вашего замечательного посла в нашей стране, которая сейчас тоже с нами.

Мы приехали к вам в период, который, как мы знаем, довольно трудный для Армении. Мы следили за событиями 19-20 сентября, и, конечно, наша цель – помочь Армении в этой сложной ситуации, а также помочь сделать регион более мирным и стабильным. Мы делаем это, прежде всего, участвуя в миссии ЕС. Мы единственная страна, не являющаяся членом ЕС, но участвующая в миссии ЕС. Это первый шаг к обеспечению большего присутствия в Армении.

Сегодня мы объявили о новом финансировании гуманитарной помощи ЕС для решения проблем, которые возникли вследствие насильственного изгнания такого большого количества этнических армян из Нагорного Карабаха. Мы поддерживаем усилия ООН и Международного комитета Красного Креста”.

Министр иностранных дел Канады добавила, что завтра посетит юг Армении, чтобы встретиться с местными властями и вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха.

Никол Пашинян коснулся вынужденного переселения более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, а также сложившейся гуманитарной ситуации, подчеркнув в этом контексте важность международной поддержки в решении существующих проблем.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с регулированием армяно-азербайджанских отношений, возможностями разблокировки региональной транспортной инфраструктуры на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности, а также установлением мира и стабильности в регионе.

Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки сотрудничества Армения-Канада.