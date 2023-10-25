Мы не можем оставаться в стороне от процессов, происходящих в нашем регионе: спикер НС Армении о формате «3+3»

Армения не может оставаться в стороне от происходящих в регионе событий, и в этом смысле для страны очень важен формат «3+3».

Как передает «Арменпресс», такую ​​точку зрения в разговоре с журналистами в НС выразил председатель НС Ален Симонян.

«В конечном счете, мы не можем оставаться в стороне от процессов, происходящих в нашем регионе. «3+3» - это процесс, происходящий в нашем регионе, который важен для нашей страны», - сказал Симонян.

Говоря о том, что армяно-азербайджанские отношения уже обсуждаются на других площадках, спикер НС заявил: «Не надо говорить, что мир и безопасность региона не будут обсуждаться где-либо еще. Это было бы ошибкой».

Он уверен, что безопасность региона должна обсуждаться и в самом регионе.

«Формат «3+3» я пока рассматриваю как начинающий формат», - сказал спикер НС.

23 октября 2023 года по приглашению министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейна Амира Абдоллахяна, при участии министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна, министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, министра иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидана в Тегеране состоялась вторая встреча региональной платформы «3+3». После встречи министры иностранных дел пяти стран-участниц распространили совместное заявление.