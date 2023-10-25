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Никто не оспаривает территориальную целостность Армении: депутат НС Армении

Никто не оспаривает территориальную целостность Армении: депутат НС Армении

Депутат фракции «Гражданский договор», заместитель председателя постоянной комиссии по региональной и евразийской интеграции Вагаршак Акопян обратился к процессу армяно-азербайджанских переговоров, охарактеризовав его не гладким.

«Переговорный процесс сложный, переговорный процесс вызывает вопросы, но уверяю вас, что позиции Республики Армения в переговорном процессе сегодня вполне нормальные. Нам удалось обеспечить безопасность нашей страны в условиях рушащегося мирового порядка. Считаю это большим достижением, что в напряженной ситуации границы Республики Армения спокойны, и мы, будучи полностью вовлечены в переговорный процесс, представляем государственные интересы Республики Армения», - как передает «Арменпресс», заявил Акопян на брифинге с журналистами.

Он подчеркнул, что никто не оспаривает территориальную целостность Республики Армения - ни сверхдержавы, ни противники.

«Территориальная целостность Республики Армения принята всеми сторонам. В переговорном процессе мы должны дойти до того, чтобы все это было зафиксировано с четкими цифрами, границами, с учетом каждой детали», - добавил депутат.


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