Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с министром дорожного строительства и городского развития Ирана

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром дорожного строительства и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал результативный визит иранской делегации в Армению, в рамках которого был подписан контракт на строительство участка Каджаран-Агарак автодороги Север-Юг. Премьер-министр отметил, что это будет одним из крупнейших на данный момент проектов, реализованных между двумя странами. Премьер-министр выразил надежду, что объемы двусторонних проектов будут постоянно расширяться. В частности, Никол Пашинян добавил, что правительство Республики Армения реализует крупные капитальные проекты и армянская сторона заинтересована в сотрудничестве с иранскими компаниями в их реализации.

Мехрдад Базрпаш отметил, что строительство участка дороги Каджаран-Агарак будет осуществляться одной из крупных иранских компаний, и выразил уверенность, что проект будет реализован качественно и в срок. По словам министра дорожного строительства и городского развития Ирана, другие иранские компании также готовы участвовать в проектах развития инфраструктуры в Армении. В то же время он отметил, что иранская сторона со своей стороны заинтересована в привлечении армянских компаний к масштабным проектам жилищного строительства в Иране. Мехрдад Базрпаш выразил уверенность, что строительство транзитной магистрали Север-Юг будет способствовать расширению объемов региональных грузоперевозок и развитию экономических связей.

В ходе встречи состоялся обмен идеями о возможностях разблокирования региональных инфраструктур на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности.