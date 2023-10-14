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Президент РА подписал закон о ратификации Римского статута

Президент РА подписал закон о ратификации Римского статута

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян утвердил  подписанный 17 июля 1998 года закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и принятии заявления «О признании Республикой Армения задним числом юрисдикции Международного уголовного суда»на основании статьи 12 части 3 Статута.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта президента РА.

Национальное Собрание РА 3 октября ратифицировало Римский статут 60 голосами "за" и 22 "против".

 Ранее Конституционный суд признал соответствующие Конституции обязательства, предусмотренные Римским статутом Международного уголовного суда, подписанным 17 июля 1998 года. В 2022 году правительство обратилось по этому поводу в Конституционный суд.

 

 


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